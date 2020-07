Parque dos Lagos será beneficiado com recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Adamantina recebeu mais uma emenda parlamentar destinada a recapeamento asfáltico. Dessa vez, o Parque dos Lagos será o bairro beneficiado com a emenda parlamentar enviada pelo deputado estadual Ed Thomas.

No Parque dos Lagos serão beneficiadas as Rua Antônio Aparecido Malheiros e, ainda, a Rua Kioshi Shimizu.

Além do Parque dos Lagos, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, vem executando o recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade, com recursos próprios.

Já foram beneficiadas com essa melhoria, o pátio da feira, a Avenida Francisco Bellusci, o Jardim Brasil e, ainda, o Jardim Adamantina receberá também o recapeamento asfáltico. Todas essas melhorias estão sendo executadas com recursos próprios.

Recapes já executados com recursos recebidos do Governo do Estado

Por meio do convênio junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, indicação do deputado estadual Marcos Pereira foram recapeados 17.439,10 metros quadrados. O recurso enviado pelo estado é de R$ 500 mil mais R$33.977,93 de contrapartida municipal.

As melhorias contemplaram as ruas: Rio de Janeiro (trecho entre rua Goiás e Rua Paraíba); Benedito Lemes de Souza (trecho entre Av. Miguel Veiga e Al. Bráulio Molina Frias); Alameda Bráulio Molina Frias (trecho entre Heitor Freire de Carvalho e Rua Joaquim Luiz Vian) e Rua João Pachioni (trecho entre Rua Joaquim Marques Caldeira Filho e Rua Ângelo Stafuzza).

Ainda por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, mais com indicação do Governador João Doria, o recurso de 500 mil reais mais contrapartida da Prefeitura de Adamantina no valor de R$116.681,22 possibilitaram o recapeamento de 21.400 metros quadrados.

Os recapes foram executados na Avenida Adhemar de Barros (trecho entre Rua Dona Josefina Dall’ Antônia Tiveron e Al. Navarro de Andrade); Alameda Francisco José de Azevedo (trecho entre Rua Noel Rosa e Av. da Saudade) (trecho entre Rua Sadao Matsumoto e Rua Noel Rosa); Alameda José Bechara (trecho entre a Rua Arno Kieffer e Rua Fernando Costa), Rua Carlos Pegoraro (trecho entre o lote 2 da quadra 2 e Sistema de Laser Área comercial Luiz Stechi), Rua Sadao Matsumoto (trecho entre Rua Takayoshi Morinaga e Al Jose de Azevedo); Rua Chujiro Matsuda (trecho entre Fioravante Spósito e Rua General Isidoro) e Alameda Quintino Bocaiúva (trecho entre av. Hermenegildo Lopes Pedroso e Rua Siqueira Campos).