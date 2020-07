SALMOURÃO: Policiais Militares salvam bebê de um mês de engasgamento

Na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 04h40, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo município de Salmourão, quando se depararam com uma mulher pela Rua Bartolomeu Bueno com Antônio Xavier, que se encontrava acompanhada do motorista da ambulância.

Assim que avistaram a viatura policial, ambos passaram a gesticular solicitando socorro. Com a aproximação, os policias militares surpreenderam a mãe Mirian, com o pequeno João Lucas, de apenas um mês de vida, em seus braços, desfalecido por engasgamento já apresentando pele cianótica.

De imediato, os militares iniciaram procedimentos para o desengasgo, que foi extremamente eficaz. Com a recuperação dos sinais vitais, os policias conduziram mãe e filho para atendimento junto à Santa Casa do município de Osvaldo Cruz, onde após atendimento e observação médica, o pequeno João Lucas voltou seguro para casa nos braços de sua mãe.