Idoso fica ferido após acidente entre carro e bicicleta

Um idoso ficou ferido após colisão envolvendo a bicicleta em que estava e um veículo na Avenida Marechal Castelo Branco, Via de Acesso em Adamantina.

Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net, o acidente ocorreu em um trecho de cruzamento por volta das 13h40 desta sexta-feira (10).

Após a colisão, o idoso foi projetado ao solo e ficou desorientado até a chegada do Corpo de Bombeiros de Adamantina que após estabilizá-lo, o encaminhou para o Pronto Socorro com ferimentos.

O carro com placas de Lucélia teve o para-brisa inteiramente danificado.

A Polícia Militar esteve no local a acionou a Perícia Científica que vai apurar as causas do acidente.