Perseguição policial termina em acidente com um ferido

Segundo a concessionária, a batida ocorreu por volta das 17h e ocorreu durante a perseguição, na altura do distrito de Ajapi. A colisão envolveu o veículo perseguido e um outro que seguia pela rodovia.

O motorista do outro carro ficou levemente ferido e foi levado ao hospital Unimed de Rio Claro. O G1 entrou em contato com a Polícia Civil, mas até a publicação não havia informações sobre os suspeitos que estavam no carro perseguido e o crime que teriam cometido.