São Paulo autoriza volta do Campeonato Paulista no dia 22 de julho

O governo de São Paulo anunciou hoje o retorno do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. A data foi confirmada pelo governador João Doria (PSDB), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O evento também contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

A final da competição está prevista para acontecer no dia 8 de agosto (sábado), um dia antes do começo do Campeonato Brasileiro.

“Amo futebol, jogo e assisto. Sou torcedor do Santos. Somos amigos do esporte, em especial do futebol”, disse Doria.

Os jogos deverão acontecer sem público e em cidades na fase amarela do Plano São Paulo, feito para retomada gradual das atividades econômicas.

O protocolo para a retomada do Paulistão foi aprovado em conjunto pelo Centro de Contingência e Federação Paulista de Futebol.

Apoio contra aglomerações

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, pediu apoio das autoridades públicas para evitar aglomeração de torcedores nas imediações dos estádios onde serão realizadas as partidas.