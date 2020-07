Bolsonaro testa positivo para covid-19

Na tarde desta terça-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro confirmou que testou positivo para o novo coronavírus. Ele fez o teste para detecção da doença nessa segunda-feira (6) após apresentar sintomas.

Por meio de nota, a Secom confirmou o resultado do exame:

“O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada.”

Ele passou mal no sábado, após uma viagem a Santa Catarina e um almoço na residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, já em Brasília. Desde então, o presidente tem se automedicado com hidroxicloroquina e azitromicina. Os medicamentos não são comprovadamente eficazes contra o novo coronavírus.

Perguntado se vai ficar de repouso, ele disse que não consegue ficar parado. “Tô muito bem, tô até com vontade dar uma caminhada por aqui”, afirmou o presidente. Exaltando a hidroxicloroquina, Bolsonaro disse que está se sentindo muito bem. “É a vida […]. Eu sei que nãao tem uma comprovação científica ainda, mas a eficacia tem aparecido”.

“Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão. Vou fazer exame do Covid agora há pouco, mas está tudo bem”, disse Bolsonaro. As suas declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no YouTube.