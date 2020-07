Processo seletivo para bolsas de estudos de 50% tem inscrições abertas até o dia 10

Estão abertas até o dia 10 de julho as inscrições do processo seletivo para bolsas de estudos de 50% do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). No total 80 alunos matriculados em um dos cursos de graduação serão contemplados com o desconto sobre o valor do semestre letivo, desde que preencham os requisitos legais.

As inscrições estão disponíveis exclusivamente pela internet na Central do Aluno em unifai.com.br. A primeira etapa consiste no preenchimento e assinatura da ficha de inscrição e a segunda no envio da documentação.

A concessão das 80 bolsas de estudos de 50% será retroativa a janeiro de 2020, referente ao período de matrícula. Os alunos que já tenham quitado integralmente suas mensalidades terão os valores compensados nas mensalidades futuras.

Requisitos

Para pleitear a bolsa de estudos, o aluno precisa estar regularmente matriculado no 1º semestre de um curso de graduação da UniFAI, não receber quaisquer benefícios de estágio remunerado, não receber benefícios estudantis dos governos municipal, estadual ou federal, ter cursado ensino médio em escola pública ou em particular com bolsa de estudos parcial, não ter concluído o ensino superior e ter o rendimento familiar de, no mínimo, três vezes o valor remanescente da bolsa pretendida.

Classificação

A classificação será realizada pela Comissão de Bolsas de Estudos da UniFAI, com prioridade aos já contemplados em 2019. O restante será classificado de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 3.971, de 26 de março de 2020.

Para mais informações consulte o processo seletivo nº 11/2020.