Há esforço para levar vacina contra o coronavírus ao Brasil o mais cedo possível

Fora das empreitadas internacionais para acelerar o processo de busca por uma vacina que combata o coronavírus, o Brasil se transforma em um dos centros mais importantes para o passo prático da imunização desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, ambas com sede no Reino Unido. O presidente da empresa no Brasil, o escocês Fraser Hall, explica o motivo: além da grande população, o país está em franca aceleração de casos de pessoas com covid-19.

Além de se tornar uma amostragem importante para o processo de testagem da vacina – que foi autorizado esta semana pela Anvisa -, ao lado de experimentos também feitos com britânicos e americanos, o País é grande e populacionalmente denso. Além disso, segundo o executivo, pelo fato de a América Latina ter se tornado o novo epicentro da doença, certamente faz com que se configure numa das maiores demandas do mundo.

Em entrevista por videoconferência ao Estadão, Hall informou que há um esforço para levar a vacina contra a covid-19 ao Brasil o mais cedo possível. Segundo ele, é o ministro interino, general Eduardo Pazuello, que está coordenando respostas do País com a empresa, que é a responsável pela distribuição da vacina no mundo, quando ficar pronta. “Precisamos saber quantas doses o Brasil vai querer, o que deveremos saber em algumas semanas”, disse o presidente, lembrando que este também é o período previsto para o início da fabricação global da vacina. “Temos a candidata a chegar mais rapidamente no mercado, mas não podemos dizer que será a solução completa”, alertou.

A AstraZeneca está à frente, junto com a Universidade de Oxford, de uma das mais promissoras e esperadas vacinas contra o coronavírus. Qual é a situação no momento?

Fraser Hall – É uma parceria entre a Universidade de Oxford e AstraZeneca, e mostra a força da ciência no Reino Unido. Assinamos o acordo com a Universidade e Oxford fica com a parte de pesquisa, enquanto nós somos encarregados da parte da cadeia produtiva, da produção e distribuição da vacina. Como se trata de um problema global, conseguimos logo no início nos comprometer com o fornecimento de um bilhão de doses de vacina, destinando 100 milhões para o Reino Unido, 300 milhões para os Estados Unidos e estamos trabalhando com organismos governamentais e não governamentais, como CEPI (Coallition for Epidemic Preparedness Innovations), Gavi (Alilança de Vacinas) e OMS (Organização Mundial de Saúde) para ver como será a distribuição dessas vacinas. Ontem, num evento no Reino Unido, anunciamos outro 1 bilhão de doses com a integração do Instituto Serum, da Índia, que pode ajudar em termos de produção. E a distribuição também será feita para o Brasil.

Como está o procedimento no Brasil?

Hall – No Brasil, estamos trabalhando em várias áreas. Uma é na área de pesquisa. No dia 2, tivemos a aprovação de uma testagem da vacina no País, com 2 mil pessoas que serão vacinadas, e que vai começar este mês. A segunda é trabalhar com o governo brasileiro sobre quantidades, determinar quantas doses o Brasil vai querer.

E quantas são?

Hall – Ainda não temos um número, mas basicamente o Ministério da Saúde está trabalhando neste número neste momento e, considerando o tamanho da população, deve haver uma grande esforço para levar a vacina para o Brasil o mais cedo possível.

Estamos no momento sem um ministro da Saúde oficial, há apenas o interino (general Eduardo Pazuello). Com quem vocês estão tratando?