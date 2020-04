Prefeitura prorroga quarentena no município até dia 7 de abril

Seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Município de Adamantina divulga nesta sexta-feira (03), o decreto que prorroga o período de quarentena no município.

Conforme o decreto N° 6.125, de 03 de abril de 2020, os munícipes devem permanecer em quarentena até a terça-feira (07). Com isso, o comércio deve continuar com o sistema de delivery e não realizando atendimentos presenciais, apenas por telefone, sites e redes sociais, salvo os estabelecimentos de atendimentos essenciais como, supermercados, farmácias, lojas que atendem ao setor de construção civil e lojas de conveniência.

A medidas do decreto poderão ser avaliadas a qualquer momento. O decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

A Prefeitura de Adamantina pede para que os munícipes colaborem com as medidas tomadas pelo poder público e continuem em quarentena. É momento de cuidado com quem amamos e com a nossa Saúde Pública.