Força Tática prende floridense com droga que seria entregue perto de presídio

A Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes e descobriu ainda um esquema montado para fazer com que os entorpecentes com ele apreendidos chegassem até os detentos das penitenciárias de Pacaembu.

De acordo com informações da Força Tática da Polícia Militar, durante deslocamento das equipes pelo trevo de Flórida Paulista, os policiais avistaram um veículo Parati, conduzido pelo autor que é conhecido nos meios policiais e que possui várias denúncias do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, furtos e outros delitos.

Foi abordado o veículo e diante do nervosismo exagerado do condutor, os policiais procederam na busca pessoal, porém, nada de ilícito foi localizado com o mesmo.

Na busca no interior do veículo, foram localizados 52 papelotes de cocaína que estavam dentro de uma caixa de papelão.

Questionado sobre a origem da droga, o autor confessou aos policiais da Força Tática que havia buscado a droga em Lucélia e que tinha como “missão” deixar os entorpecentes próximo à Penitenciária de Pacaembu para serem retirados por outros indivíduos.

A Polícia Militar acredita que a droga seria retirada do meio da vegetação por detentos do semiaberto de Pacaembu, prática que tem se tornado cada vez mais frequente no dia-dia destas unidades prisionais com ocorrências já registradas com este mesmo modo de operação.

Pelo “serviço” o autor informou aos militares que receberia R$ 100.

Foram apreendidos também três aparelhos celulares em posse do autor.

Ele foi conduzido para o Plantão Único de Polícia Civil de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada e o delegado em serviço ratificou pela sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes permanecendo o mesmo recolhido na Cadeia Pública à disposição da Justiça.