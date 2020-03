FATEC pleiteia junto ao Centro Paulo Souza ocupação de novos espaços no antigo CEFAM

A FATEC (Faculdade de Tecnologia) de Adamantina entrou em funcionamento no segundo semestre de 2018 no prédio onde era o CEFAM (Centro de Formação do Magistério), localizado na Rua Paraná, nº 400, no Jardim Brasil. Com pouco mais de um ano e meio de atuação no município, a instituição de ensino superior já precisa de mais espaço para desenvolver suas atividades.

Diante dessa necessidade, o diretor Prof. José Eduardo Rossilho de Figueiredo, revelou em entrevista à TV Folha Regional que iniciou o processo de solicitação de ampliação das instalações da Faculdade junto ao Centro Paulo Souza, órgão gestor das FATECs no Estado de São Paulo.



“Estamos pleiteando mais espaço físico para podermos aumentar a capacidade e melhorar a infraestrutura para os nossos cursos, já que além de Gestão Comercial em pleno funcionamento, temos autorizado e em fase de viabilização Ciências da Computação e outros cursos que futuramente com certeza virão para Adamantina”, confirmou.

A Iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, da Câmara Municipal e o deputado Mauro Bragato (PSDB).

José Eduardo ressaltou ainda que a ampliação do prédio resultará de forma direta para elevar ainda mais a qualidade do ensino.