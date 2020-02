Solução do problema no muro do Centro Comunitário do Jardim Brasil será iniciada em março, segundo Secretaria de Obras

Na edição publicada no dia 8 de fevereiro, o Folha Regional trouxe matéria que chamava atenção para a situação crítica do muro de arrimo no fundo do Centro Comunitário do Jardim Brasil, que apresenta risco iminente de desmoronamento.

Em entrevista à TV Folha Regional, o secretário municipal de Obras, Wellington Zerbini, falou sobre a questão e projetou o início da solução do problema para o próximo mês. “Pretendemos começar essa obra em março”.

Com mais de quatro metros de altura, a estrutura do muro está visivelmente comprometida e pode cair no quintal de uma residência, porém, a instabilidade já influencia muro lateral, onde há uma residência bastante próxima. “O problema desse muro é antigo. Mas a Secretaria Municipal de Planejamento já elaborou projeto do que precisa ser executado no local. Para isso, no entanto, estamos agora buscando uma parceria com o Poder Judiciário para a destinação de reeducandos para colaborarem no trabalho, uma vez que a Prefeitura não dispõe de toda a mão de obra necessária”, completou Zerbini.