Usuários do SUS em Adamantina devem realizar atualização cadastral

A Secretaria de Saúde está realizando o cadastramento/recadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é enquadrar os moradores no novo modelo de financiamento da atenção primária.

A atualização e inserção para quem ainda não está no sistema, servem para fazer o mapa de planejamento e ações de saúde de cada território, com o objetivo de dar mais qualidade no atendimento à população.

A ação que teve início em novembro de 2019, com todos os Agentes Comunitários de Saúde em campo, precisa agora do apoio da comunidade para atingir a meta. “Temos hoje, segundo os dados estatísticos do IBGE, uma população de 35.068 moradores no município, dos quais já foram cadastrados 87%, no entanto, para que o município não perca os repasses de valores por parte do Ministério da Saúde precisa ter 100% de sua população cadastrada. Desta forma, para cumprir esta meta, precisamos da ajuda e mobilização da população, em especial aqueles que não tiveram seus cadastros feitos pelos Agentes Comunitários de Saúde, devem procurar as Unidades Básicas de Saúde mais próximas de sua residência para que façam o cadastro”, explica Gustavo Taniguchi Rufino, Secretário Municipal de Saúde.

Para fazer o cadastro ou atualizá-lo é necessário levar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade;

CPF;

Comprovante de Residência; e

Cartão do SUS atual (caso tiver).

Os Agentes Comunitários de Saúde continuam visitando as casas e dentre outras atividades, realizando o cadastro dos usuários SUS. Durante o cadastramento, são preenchidas informações na ficha do e-SUS (sistema de informação do Ministério da saúde), sobre o domicílio e cadastro pessoal de cada morador da residência.

Se você ainda não recebeu a visita de um dos Agentes Comunitários de Saúde, procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge