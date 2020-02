SAAMA inicia nesta semana o “Programa Escola Sustentável”

Nesta segunda-feira (17) a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina (SAAMA), por meio da equipe VerdeAzul Municipal, deu início ao “Programa Escola Sustentável”, nas EMEFs’ Teruyo Kikuta, Navarro de Andrade e Eurico Leite de Moraes.

As próximas atividades serão realizadas nos dias 18, 20 e 21 de fevereiro no Centro de Educação Ambiental no Horto Florestal, sendo o primeiro tema a ser trabalhado a “Coleta Seletiva”.



O objetivo da iniciativa é orientar as ações educativas ambientais no âmbito formal, embasando teoria/prática a atuação pedagógica dos profissionais da educação, garantindo a integração efetiva entre a Educação Ambiental e as ações do Programa Ambiental Municipal.

Além disso, o foco também é sensibilizar a população através de ações não formais, com práticas educativas, no intuito de conscientizar, mobilizar e formar coletivamente, gerando a proteção e defesa do meio ambiente local e melhoria da qualidade de vida

No ano de 2019 foram capacitados 282 alunos dos 4º anos que participaram durante todo o ano de palestras e atividades relacionadas ao meio ambiente. Para o ano de 2020 serão capacitados 262, e dentre os temas abordados nas palestras estão: Coleta Seletiva, Arborização Urbana, Importância das abelhas, Importância do tratamento de Esgoto Sanitário, Tratamento de Água, Nascentes, Erosões, Trilha no Horto e Todos contra a Dengue.

Todas as temáticas abordadas constam no programa de educação ambiental do município em conformidade ao Município Verde Azul. As ações educacionais norteadas à temática ambiental relacionadas ao Programa estão embasadas com a Política de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999, regulamentada pelo Decreto 4.281/02; Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA – e com a Política Estadual de Educação Ambiental, estabelecida pela Lei 12.780/07) e Lei 3856/2018 – Programa Municipal de Educação Ambiental.

Por Nadine Carolina Bento Silva/Interlocutora do Município VerdeAzul.