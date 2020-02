Definida troca da segunda-feira de Carnaval por 9 de julho para funcionamento do comércio

O mês de fevereiro é marcado pela comemoração do Carnaval, a maior e principal festa popular do Brasil, que ocorre entre os dias 22 e 25 deste mês. Portanto, ficou definida a substituição do funcionamento na segunda-feira (24) – as lojas ficarão fechadas – pelo dia 9 de julho – que é feriado estadual da Revolução Constitucionalista, mas o comércio adamantinense abrirá.

A decisão foi anunciada pelo Sincomercio (Sindicato Patronal do Comércio VareDa Redação De Adamantina jista) Nova Alta Paulista, resultado da assembleia geral realizada pelo Sincomercio com a participação do empresariado local e homologação do Sincomerciarios (Sindicato dos Empregados do Comércio de Tupã e Região) no ano passado. No dia 25, data exata da festa de Carnaval, os estabelecimentos comerciais também estarão fechados. Retornam o funcionamento, então, na quarta-feira – de Cinzas –, dia 26, às 8h.

Já os supermercados, no entanto, abrem em horário normal, tanto na segunda (24) quanto na terça (25).