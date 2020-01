FIAT TORO 2020: ainda mais bonito e chegando com tudo

O ano só está começando, porém, a Nova Fiat Toro 2020 veio ainda “mais bruta” e chegou “com tudo” nos quatro cantos de Adamantina e região.

A camionete que é sucesso de vendas e que ganha nova roupagem para 2020, conta com sistema 4×4 na versão diesel e 4×2 na versão flex para garantir que você possa escolher a melhor configuração para cada tipo de aplicação do veículo, seja no campo ou na cidade, a Fiat cuidou com carinho deste importante detalhe e destinou um botão para que com apenas um toque, o sistema de tração seja modificado dando mais estabilidade e potência.

SEGURANÇA

Na Nova Fiat Toro, o sistema DRL mantém os faróis sempre acessos para garantir que o veículo seja visto por outros condutores onde estiver e para que você não se esqueça da regra de “acender os faróis ao pegar a rodovia”.

Os sensores crepuscular e de chuva, são acionados automaticamente ao detectar pouca luz ou chuva trazendo conforto e ainda mais segurança para você.

QUATRO RODAS

O conjunto de rodas do Fiat Toro garantem mais brutalidade e resistência para enfrentar todos os desafios.

O Fiat Toro oferece três opções de motores/câmbio para que você possa dirigir na cidade ou estrada, no asfalto ou na terra: flex 1.8 e 2.4, e turbo diesel 2.0 e três diferentes câmbios: manual de cinco marchas e automático de seis ou nove marchas.

Ainda no quesito suspensão, Toro conta com o sistema de suspensão Multilink que absorve as irregularidades do terreno sem prejudicar a estabilidade, a capacidade de carga e o seu conforto.

CONFORTO

O conforto interior do Fiat Toro é algo que surpreende! Dos bancos aos pequenos detalhes, tudo foi pensado para garantir o mais conforto ao condutor e passageiros, além da central multimídia que permite a conexão com os principais aplicativos através do Apple Carplay ou Android Auto.

No painel, você pode escolher as principais informações importantes que deseja ver.

REMOTE START

Ligue o Fiat Toro com apenas um aperto de botão. A tecnologia Remote Start, permite que você entre e dirija com total conforto.

Ao se aproximar com a chave, o sistema abre automaticamente todas as portas e a caçamba.

