Abertas as inscrições para Campeonato Varzeano de Futebol

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina informa que estão abertas as inscrições para campeonato varzeano amador de futebol de campo, as equipes podem retirar a ficha de inscrição na SELAR – Secretaria de Esportes Lazer e Recreação ou maiores informações pelo telefone 3522-4312.

A competição terá a participação de equipes e atletas residentes e domiciliados em Adamantina.

Segundo Secretario Ronaldo Tuiuiú e o Diretor Luciano Netto objetivo e resgatar a competição com disciplina e organização.

A competições sempre fez parte do calendário esportivo da SELAR e nos últimos anos não foi possível a realização devido a interdição do Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo em 2013 devido à falta de equipamentos de segurança e adequações exigidas pelo ministério público e corpo de bombeiros, o estádio que leva o nome do primeiro prefeito do município foi reaberto com reinauguração em 2018.