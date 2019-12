Comércio adamantinense funciona das 9h às 22h até o dia 23 de dezembro

As lojas do comércio adamantinense começaram abrir em horário especial na última segunda-feira (9). E o funcionamento das 9h às 22h vai até o dia 23, conforme acordo fechado entre o Simcomercio (Sindicato Patronal do Comércio Nova Alta Paulista) e o Sindicato dos Comerciários de Tupã.

Já nos sábados, durante este período e no dia 24 (véspera de Natal), o comércio permanece aberto das 9h às 16h.

No dia 26 as lojas funcionam das 12h às 18h. Dia 31 funciona das 8h às 13h. Já nos dias 25 de dezembro, 1 e 2 de janeiro não abrirá.

No acordo dos Sindicatos, também ficaram definidos a troca de segunda-feira de Carnaval (fechado) com 9 de julho (aberto) e os horários estendidos em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e outros.

Em entrevista à TV Folha Regional, o presidente do Sincomercio, Sergio Vanderlei da Silva, declarou que “os empresários esperam ter o melhor Natal dos últimos cinco anos.” E completou: “Além da expectativa de começar em janeiro de 2020 com o pé direito que o setor do comércio, a ponta do consumo, consiga melhorar”.