LUPO QUÍMICA: a fábrica de produtos de limpeza de Adamantina

Adamantina conta com a Engra, uma das empresas mais conceituadas e completas no atendimento as exigências do Ministério do Trabalho e Previdência Social, na área de higiene ocupacional e segurança e medicina do trabalho, através de uma equipe multidisciplinar e a tradição de quase 30 anos com sede em Dracena.

A empresa é completa, desde a realização dos exames complementares (laboratoriais) até o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Além de trabalhar também com as exigências relacionadas ao e-Social, no envio dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240.

Também com atuação na área de radioproteção (médico e odontológico) nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná, credenciada e licenciada junto a Anvisa e Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM).

A clínica Engra Engenharia e Radioproteção fica na alameda Fernão Dias, 396 – 1° andar – salas 7 e 9, em Adamantina. Telefone de contato: (18) 99683-2342.