Surpreenda neste Dia dos Namorados com a FLOR DE LÓTUS FLORICULTURA

Na última sexta-feira (7), foi realizada uma cerimônia para inaugurar todas as adequações que foram executadas no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, vereadores, secretários e demais autoridades.

A quadra ganhou novo piso vinílico (PVC); um par de traves móveis para futebol de salão e handebol; um par de postes para rede de vôlei oficial; um par de tabelas de basquete em acrílico.

As melhorias foram executadas com recursos provenientes da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura do Estado de São Paulo. Foi investido no local o montante de R$327.966,66.

A programação contou ainda com a realização do quadrangular de futsal sub-10, com a participação das escolinhas Fratellos, Dell de Lucelia, CT Daniel Marques e SELAR Ferinhas Fut.

O secretário de Esportes, Lazer e Recreação, Ronaldo Dutra, relembrou todas as melhorias que foram executadas nas praças esportivas e afirmou que o esporte é um bom produto.

Por sua vez, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” assim como o presidente da Câmara Aguinaldo Galvão afirmaram estar felizes com o investimento que foi feito, pois o esporte do município merece.

“João Grandão, obrigado. Você como, assessor, intermediou tudo junto ao deputado estadual Sebastião Santos para que tivéssemos um espaço com qualidade para a prática esportiva em nosso município”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.

Além das adequações no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, no domingo (16), a partir das 8h30 será realizada a inauguração das quadras de beach tênis no Parque dos Pioneiros e no dia 21 de junho acontece também a inauguração da revitalização e reforma da quadra no Ginásio do Navarro.