Confira a programação de aniversário de Adamantina que acontece na próxima semana

Adamantina contempla 75 no dia 13 de junho. As programações alusivas à data tiveram início nesta semana e continuarão durante todo o mês.

Abrindo a segunda semana do mês, será realizada na Biblioteca Municipal a “Exposição Superação – Inclusão com Emoção”, uma parceria entre a APAE/FAI. A visitação estará aberta das 8h às 17h. Na terça-feira, 11 de junho, às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizado o Culto Evangélico em Ação de Graças pelo Aniversário de Adamantina.

Na quarta-feira (12), 10h, será apresentada a palestra Reviver Adamantina, com o escritor João Carlos Rodrigues, no anfiteatro Fernando Paloni.

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, a partir das 19h na Praça Élio Micheloni acontece a Feira Descentralizada da Mulher Empreendedora e Associação OMIN de Artesanato.

Além disso, acontece no dia 12 de junho, no mesmo local o Sertanejo na Praça a partir das 19h30. No dia 13, a programação será Jazz na Praça, a partir das 18h30. No mesmo dia, será realizada na Igreja Matriz de Santo Antônio a Procissão e Missa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua.

Em todas as sextas-feiras do mês, serão exibidos filmes gratuitos por meio do “Ponto MIS”, os ingressos podem ser retirados gratuitamente na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

No dia 14, acontece mais uma edição do já tradicional Rock na Praça com destaque para a apresentação do Tributo Mamonas Assassinas + Banda Nachos.

Já no sábado, 15 de junho, a partir das 11h, será realizado um desfile da frota pelas principais ruas e avenidas do município.

Depois disso, os veículos ficarão expostos no Parque dos Pioneiros. Ainda no sábado, acontece no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva, a Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio, com trio Jurubeba e Orquestra de Viola Caipira.

Ainda no dia 15 de junho, ocorrerá a inauguração dos 12 novos pontos de ônibus de foram instalados. A solenidade acontece no Jardim Adamantina. No mesmo dia ainda, acontecerá a inauguração da cobertura que foi instalada no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva, a partir das 18h30.

No domingo, 16 de junho, às quadras de beach tênis construídas no Parque dos Pioneiros serão inauguradas com um torneio.