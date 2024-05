Anna Gasparini, do Centro Auditivo Gasparini, participa do 39º Encontro Internacional de Audiologia

Neste mês de maio a fonoaudióloga Anna Caroline Gasparini, do Centro Auditivo Gasparini, em Adamantina, marcou presença no 39º Encontro Internacional de Audiologia, organizado pela Academia Brasileira de Audiologia (ABA). A programação ocorreu em São Paulo e se consolida como o mais importante evento da audiologia do Brasil.

De 9 a 11 de maio, o encontro recebeu congressistas, expositores e palestrantes e apresentou as últimas inovações e tecnologias, que permitiram à fonoaudióloga adamantinense a vivência e atualização para a prática profissional em audiologia.

Outro recorte do evento foi a programação científica atraiu renomados palestrantes nacionais e internacionais, com apresentação de resultados de pesquisas desenvolvidas em programas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

A integração entre as áreas do conhecimento, os estudos em audiologia e as inovações e tecnologias contribuem para as estratégias de prevenção, diagnóstico e reabilitação, aplicadas pelos profissionais da área.

Com essa percepção profissional, Anna Gasparini se posiciona atenta a todas essas novidades do mercado e do ambiente acadêmico, e integra essas atualizações à sua rotina profissional, em sua clínica, combinada com a vivência acadêmica. “Eu pude estar presente e é um marco importante para quem trabalha na área da audiologia, porque é ali que a gente pode se atualizar, ver o que está em alta de todos os assuntos, o que é possível trazer de discussão”, destaca. “Foi possível discutir alguns casos com outros profissionais da área, até mesmo professores, e a gente aproveita esse momento para tirar dúvidas, se atualizar e entender um pouco mais sobre a área da audiologia”, prossegue a profissional.

Entre alguns dos temas discutidos no evento houve abordagens sobre os reflexos para a saúde auditiva no período pós-isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, sobre o processamento auditivo central e a saúde auditiva de crianças. “A gente teve a pandemia e ficamos isolados em casa, e tudo isso trouxe algum tipo de consequência”, explica.



Anna Gasparini é fonoaudióloga com formação pela Unesp de Marília, ampliou os estudos na área com a realização de mestrado em fonoaudiologia pela mesma instituição de ensino, e mantém essa rotina por novas atualizações profissionais. “Foi muito importante poder participar, aprender um pouco mais sobre a área, as novas tecnologias que estão mais em alta, equipamentos novos, até mesmo aparelhos auditivos, tudo para poder melhor atender os nossos pacientes aqui no Centro Auditivo Gasparini”, diz. “Eu trouxe uma bagagem imensa desse encontro, e que eu possa melhor atender nossos pacientes”, encerra.

Inaugurado em 4 de fevereiro do ano passado, o Centro Auditivo Gasparini se tornou referência em saúde auditiva em Adamantina e região. Sob a liderança e responsabilidade técnica da fonoaudióloga Anna Gasparini, a gestão administrativa do local é dividida com seu marido, Willian Borro Gasparini.

Ao longo desse primeiro ano de atividades a profissional realizou centenas de atendimentos em seu espaço, promovendo a saúde auditiva e a reabilitação de diferentes públicos, de bebês a idosos. Também atuou estratégias proativas ocupando espaços comunitários e de grande fluxo, em praças, instituições e eventos, para sensibilizar os moradores, ampliar as informações e orientações preventivas, e acolher demandas.

