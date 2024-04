Voleibol Selar/Capaz/FAI masculino vence no Jogos da Juventude

SUB 16 SÃO DERROTADOS EM ADAMANTINA

O time de Voleibol Masculino Sub-18 da Selar/Capaz/FAI, conquistou um bom resultado no sábado (13), no Ginásio de Esportes de Irapuru.

Em partida disputada pelo Jogos Estaduais da Juventude, a equipe adamantinense venceu os anfitriões por 3 sets 0.

EQUIPES SUB 16

As equipes adamantinenses, categorias infantil Masculino e Feminino, Sub-16, nos dois jogos realizados, contra Pereira Barreto, no sábado (13), pela manhã, no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno “Ginásio do Navarro”, em Adamantina, vitória no feminino e derrota no masculino, pelo placar 3 sets 0.

Os jogos foram pela Livea (Liga de Voleibol Entre Amigos de Presidente Epitácio).