Selar/Adamantina Sub-13 vence João Ramalho pela Copa Regional Categorias Menores

Foi iniciada a venda dos cupons para o sorteio de um automóvel Fiat Mobi, uma moto Honda 160 Start e outros prêmios, da tradicional Festa Junina do Padroeiro, realizada pela Paróquia de Santo Antônio, de Adamantina.

O evento acontece dia 15 de junho, a partir das 18h, no Recinto Poliesportivo, com entrada franca. No espaço são montadas diversas barracas com comidas e bebidas típicas, cuja renda é revertida às iniciativas da Paróquia. A renda do sorteio também tem a mesma finalidade.

Os cupons para os sorteios estão sendo vendidos na secretaria paroquial, com também por voluntários, ao preço individual de R$ 10. A Festa do Padroeiro é um dos mais tradicionais eventos juninos da região.