MULHER 10: Empresária Léia Ruiz é destaque no mês dedicado a “elas”

Promovida pelo Grupo Folha Regional (Jornal TV e Sites) e pelo portal Adamantina NET, a consulta de opinião pública que contou com a participação de lideranças da Cidade Joia, formadores de opinião e pessoas da comunidade, indicou a empresária Léia Ruiz como destaque no mês dedicado para as mulheres, garantindo a ela, o título de “Mulher 10”.



O empreendedorismo e seriedade frente aos negócios no Supermercado Real, fizeram com que Léia fosse indicada entre as adamantinenses, para representar o empoderamento feminino que a cada dia mais, mostra que as mulheres podem e devem estar onde quiserem.



Esta homenagem foi instituída visando destacar a participação da mulher tendo em vista que faz a superação dos desafios diários.



Ao lado da filha Mariana, Léia é a responsável pela empresa que há 30 anos é referência no comércio de Adamantina.

Num ramo em que maioria é comandado pelo universo masculino, no caso do Supermercado Real tal situação não diz respeito, estando sob a competente direção de mãe e filha. Portanto Léia e Mariana buscam estar além do que o mercado oferece, buscando inovação e desta forma se destacando no comércio adamantinense, sendo referência para outras mulheres.



“Hoje entendo que precisamos de resultados e precisamos de uma nova visão de empreendedorismo que precisa ser acolhedor, colaborativo e encantador” afirma Léia! A prioridade deve ser sempre o Cliente, porém o trabalho deve ser executado em Equipe com o apoio dos Colaboradores, considerando a importância deste compromisso em todas as atividades desenvolvidas pela nossa Empresa. Uma alegria e gratidão muito enorme em receber tal reconhecimento em uma cidade como Adamantina, cheia de mulheres de garra e fibra, que empreendem e que dão o melhor de si nos mais diversos cargos. Divido com todas as mulheres este título e incentivo para que muitas delas possam se engajar, alcançar sucesso e projeção pessoal”, destacou a empresária Léia Ruiz.



SUPERMERCADO REAL



O Supermercado Real fica na Av. Capitão José Antônio de Oliveira, 340 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3521-2569.