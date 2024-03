FLOR DE LÓTUS FLORICULTURA: presente em todos os momentos

“Não é porque o aluno está em casa fazendo aulas on-line que precisa se esforçar menos. Lembre-se: o futuro que deseja só será alcançado com as atitudes que tomar hoje.” ( Desconhecido)

Sérgio Barbosa / ACEA

Nestes últimos anos, pode-se afirmar que o DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO marcou presença em todas as áreas do MERCADO, bem como, nas atividades mediadas pela PRODUÇÃO e SERVIÇOS…

Neste contexto plural para as NOVAS PROPOSTAS focadas no SISTEMA EDUCACIONAL, deve-se considerar que o EAD- ENSINO À DISTÂNCIA avançou por meio da EXPANSÃO patrocinada pela TECNOLOGIA EDUCACIONAL e está fortalecendo a CONSOLIDAÇÃO do EAD neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

Desta forma, o POLO ANHANGUERA EDUCACIONAL ADAMANTINA se faz presente na comunidade local, porém, OFERECE todas as CONDIÇÕES para um PÚBLICO ALVO que está buscando estar sempre na frente em nível de ENSINO e QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA visando as novas EXIGÊNCIAS do MERCADO em tempo de pós-globalização MIDIÁTICA…

A COORDENAÇÃO do POLO ANHANGUERA está com os Empresários RENATO CAPOBIANCO e RENATA TAVANTE CAPOBIANCO, assim, deve-se destacar que a EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA que os mesmos possuem em atividades afins na área da EDUCAÇÃO faz a DIFERENÇA neste DESAFIO do EAD…

Também, a DINÂMICA proporcionada pela PROPOSTA EDUCACIONAL com a marca ANHANGUERA fortalece a OFERTA mediada com mais de 50 CURSOS nas áreas da GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, SEGUNDA LICENCIATURA, FORMAÇÃO PEDAGÓGICA e TECNÓLOGOS…

Entre as diversas opções quanto ao DESENVOLVIMENTO dos CURSOS oferecidos no POLO ANHANGUERA ADAMANTINA, encontra-se o acesso de acordo com as EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS do/a ALUNO/A, tendo em vista a utilização de uma PLATAFORMA TECNOLÓGICA compatível com o desenvolvimento das atividades ACADÊMICAS e utilização de uma PEDAGOGIA diferenciada entre PROFESSORES/AS e ALUNOS/AS…

A CONEXÃO entre TEORIA e PRAXIS, está de acordo com o PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO e os DESAFIOS do MERCADO, portanto, o/a ALUNO/A está sempre em compasso com as POSSIBILIDADES existentes da PROFISSÃO que escolheu por meio deste ou daquele CURSO ou da PÓS-GRADUAÇÃO em busca do APERFEIÇOAMENTO ACADÊMICO…

Outro DIFERENCIAL apresentado nas atividades desenvolvidas pelo POLO ANHANGUERA EDUCACIONAL ADAMANTINA está no APOIO PERSONALIZADO que ocorre na PROPOSTA INDIVIDUALIZADA quanto a FORMAÇÃO ACADÊMICA, haja vista que o COMPROMISSO está sempre com o/a ALUNO/A para que o SUCESSO PROFISISONAL possa ser alcançado com SERIEDADE e DEDICAÇÃO…

O início das atividades foi em 2.017 na cidade, assim, são 7 ANOS marcando presença no mercado local e regional com o PADRÃO EDUCACIONAL de uma Instituição que acredita na PROPOSTA do EAD, bem como, coloca a MARCA ANHANGUERA como uma REFERÊNCIA nesta área EDUCACIONAL em território brasileiro…

O trabalho em PARCERIA neste DESAFIO EDUCACIONAL se faz presente com RENATO e RENATA na coordenação do POLO ANHANGUERA, bem como, com o APOIO da filha, MARIA EDUARDA…

Cada qual deve saber fazer a sua ESCOLHA deste ou daquele CURSO de GRADUAÇÃO ou de PÓS-GRADUAÇÃO por meio da proposta de EAD, entretanto, se a OPÇÃO estiver sob a RESPONSABILIDADE intermediada pelo POLO ANHANGUERA EDUCACIONAL ADAMANTINA, o/a ALUNO/A estará escolhendo o FUTURO no PRESENTE…