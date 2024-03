Aprovada criação de novos empregos em comissão e permanentes na Prefeitura

Após vários confrontos disputadíssimo com os jogos que abrilhantaram as noites de segunda, quarta e sextas-feiras, e que levaram ao delírio, os esportista e torcedores de Adamantina e cidades vizinhas, a competição esportiva da bola pesada mais bem organizada e disputada da região da alta Paulista, a 16° Copa Selar de Futsal de Adamantina chegou ao seu final na noite de sexta-feira (22) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.





Com um grande público que esteve presente e vibraram com a disputada decisão, se enfrentaram as equipes do C.A. do Morro de Lucélia do treinador Bruno Queiroz e CW Motos/ Zé Gordo Autopeças do treinador Prof. Zé Maria.

Foi uma partida emocionante do começo ao fim, e a equipe da CW Motos/ Zé Gordo Autopeças venceu pelo placar de 10 a 7. Foram muitos gols e muita disputa em quadra.



A competição foi considerada mais uma vez um grande sucesso pela Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), da Prefeitura de Adamantina e que desta forma mantem a tradição da melhor e mais disputada competição de futsal da região.



A classificação final foi a seguinte:

Campeão: CW Motos/ Zé Gordo Autopeças

Vice-campeão: C.A. do Morro de Lucélia

3º Colocado: Óticas Bamboo/CPP Adamantina

4º Colocado: Psirico/BW Bar

Defesa menos vazada/Goleiros: Ricardo e Dengue (C.A. do Morro)





Artilheiro e melhor jogador: Claudemir “Mir” (Psirico Futsal)



Jogador Revelação: Matheus (Óticas Bamboo Brasil)

Jogador mais jovem da Copa: Júlio (Os Quaiados F.C.)

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas, divididas em quatro grupos de quatros disputaram a tradicional competição que foi iniciada no dia 19 de fevereiro.



Os grupos foram os seguintes na primeira fase:

-GRUPO A: Hookah Valem; Pedalada Futsal, DELL Lucélia, Adamantina City.

-GRUPO B: CW Motos/Zé Gordo Autopeças, Mais Eletronica/Valem Clube, Entre Amigos, Parque Iguaçu.



-GRUPO C: Panela Caipira/Morro, Os Quaiados, Guarani Capaz, R3 / Ótica Bambu.

-GRUPO D: Psirico / BW Sprt, Rangers Rovers, Red Bull/Pigari’s, Indaiá/ Império do Corte.