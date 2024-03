Mulher é presa pela Polícia Militar suspeita de furtar comércio em Adamantina

Foram levados R$ 450 do caixa, mulher teria dito que usuária o dinheiro para pagar dívidas de drogas

Uma mulher foi presa na tarde desta quinta-feira (7), em Adamantina, suspeita de furtar R$ 450 do caixa de uma empresa localizada na avenida Rio Branco, no centro da Cidade Joia.

Imagens do circuito de segurança da empresa revelaram o furto após os proprietários darem conta do “sumiço” de R$ 450 do caixa.



Com as imagens, os policiais militares realizaram patrulhamento e prenderam a suspeita, bem como as vestes utilizadas e uma bolsa, que eram compatíveis com as registradas pelo vídeo.

Questionada, ela teria dito aos policiais que furtou o dinheiro para quitar uma dívida de drogas que tinha com um homem, o qual também possui uma medida protetiva em seu desfavor.

Ela foi detida no Jardim Brasil e levada até a Polícia Civil para o registro da ocorrência, onde também permaneceu detida à disposição da Justiça.