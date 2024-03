Mulher é encontrada morta em Adamantina

Um homem morador de Adamantina, 39 anos, foi gravemente ferido após colidir a moto que dirigia na traseira de um caminhão semireboque, carregado de blocos, na noite desta terça-feira, 5, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP 294, em Inúbia Paulista.

A vítima seguia sentido Adamantina a Osvaldo Cruz quando no Km 580 por motivos a serem apurados, colidiu na traseira do caminhão que seguia no mesmo sentido.

Com ferimentos graves a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, pela equipe de socorristas da Concessionária Eixo-SP.

A Polícia Rodoviária base de Adamantina e Concessionária Eixo-SP trabalharam na ocorrência.