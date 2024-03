Calçadas do Parque dos Pioneiros serão revitalizadas

A Associação Antialcoólica de Adamantina comemora no próximo mês 40 anos de funcionamento. Ela foi fundada em 14 de março de 1.984, sendo uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, políticos e religiosos.

Trata-se de uma associação de companheiros (as) que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, com o objetivo de resolverem seu problema comum e apoiarem outras pessoas a se libertarem do alcoolismo.

A entidade não faz parte de nenhuma seita ou religião, movimento político, organização ou instituição e não faz distinção de pessoas, sexo, raça ou posição social. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber.

“Não cobramos taxas ou mensalidades. Sobrevivemos graças às doações das Paróquias Santo Antônio e Nossa Senhora de Fátima e eventuais doações dos próprios recuperandos”, ressalta a equipe.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal (lei 2582 de 13/12/94) e Utilidade Pública Estadual (lei 16.352 de 30/12/2016), a associação realiza duas reuniões semanais, às quartas e sábados, das 20h às 21h30, ininterruptamente de janeiro a dezembro, no endereço Av. Deputado Cunha Bueno, nº 1353 (esquina com a Alameda Santa Catarina) e, além das reuniões normais de trabalhos, possui um Programa de Rádio, que vai ao ar todos os sábados, das 18h às 18h30, espaço cedido pela Rádio Brasil FM de Adamantina.

A equipe realiza ainda visitas/convites/abordagens, quando assim solicitados, convidando e incentivando outras pessoas, principalmente alcoólatras, a participarem das reuniões.

Todo segundo sábado do mês, a entidade conta com a participação voluntária da psicóloga Mary Alves dos Santos, com atividades como: palestras, dinâmicas, trabalho em grupo, etc. E em todas as reuniões, é reservado um tempo para o momento espiritual ecumênico, com leitura da bíblia e explanação do Evangelho.

Também são feitas homenagens aos recuperandos, com a entrega de Diploma de Honra ao Mérito a cada ano em sobriedade, além do calendário de festas comemorativas: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Festa de Natal.

Atualmente, há 30 companheiros firmes e fortes no processo de sobriedade. “Temos recuperandos com meses, anos e décadas em sobriedade, mas independentemente do tempo, somos todos iguais, pois nosso tratamento é diário e consiste em evitar a primeira dose um dia de cada vez (nunca falamos: nunca mais vou beber, e sim, só por hoje não vou beber)”, destaca a equipe.

A Diretoria Executiva é composta por sete membros, cujo atual Presidente é o Senhor Dr. Edmilson de Castro e Sousa (no cargo deste 2002) e o Conselho Fiscal é formado por três membros efetivos e três suplentes, sendo gratuito o exercício dos cargos e eleições a cada dois anos (dos 13 membros da diretoria/conselho, 11 são recuperandos).

Desde novembro de 2021, a Sala de Reuniões passou a chamar “Sala Professor Ruy Ribeiro De Campos”, em homenagem ao professor Ruy, um dos fundadores da Associação que faleceu no dia 19 de novembro de 2021 em Presidente Prudente, deixando um grande legado. “O destino quis que ele partisse no Dia da Bandeira, pois ele, juntamente com os Srs. Lion C.H. Rocha, Ademir Teixeira, José Augusto Jacomasso e outros, no início dos anos 80, levantaram a bandeira da Associação Antialcoólica de Adamantina”, contam os associados.

A equipe destaca ainda que em comemoração aos 40 anos, em breve, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores, será inaugurado o estacionamento, na lateral e fundos da Sede Social.