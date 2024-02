Saúde mental: servidores do Centro Universitário participam de oficina lúdica

O homem e um casal foram levados para o Plantão Policial. Porções de drogas foram apreendidas

A Polícia Militar de Adamantina atuou na noite de ontem (22), em uma ocorrência de receptação e porte de drogas, no Jardim Brasil.

Consta no boletim de ocorrência que a equipe em patrulhamento teria avistado um homem tentando esconder um objeto em suas vestes e que ele estaria defronte a residência onde mora um casal, local em que haveria várias denúncias sobre o comércio de drogas.

Ao ser abordado, foi localizado com o homem um papel no qual estava escrito um pedido de entrega de entorpecentes, além do RG do solicitante, conforme o registro policial.



Ainda no boletim de ocorrência, os policiais militares relataram que, na residência, estava o casal suspeito, que também foi abordado.

No local teriam sido encontradas uma porção de maconha e uma porção de crack, além de fios elétricos e um DVR (aparelho de gravação de imagens de câmeras), objetos estes semelhantes aos furtados da escola Teruyo Kikuta, no último fim de semana.

Os três envolvidos foram levados para o Plantão da Polícia Civil, onde o delegado plantonista elaborou o boletim de ocorrência de receptação e porte de droga.

Todos foram ouvidos e liberados em seguida e os objetos localizados na ação policial permaneceram apreendidos, além de quatro aparelhos celulares.