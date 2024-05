A adamantinense Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) obteve o índice olímpico no lançamento do disco, com 64,66 m, também sua melhor marca pessoal, na etapa de Xangai da Diamond League, o nobre circuito de meetings da World Athletics, neste sábado (27/4), no Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, na China. O índice olímpico fixado pela World Athletics no lançamento do disco é de 64,50 m.

Segundo divulgou neste sabado a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Izabela ficou em quarto lugar na competição. A norte-americana Valerie Allman foi a primeira colocada no lançamento do disco (69,86 m), seguida pela chinesa Feng Bin (67,11 m) e pela cubana Yaimé Pérez (65,59 m).

O prazo de qualificação para os Jogos de Paris-2024 no atletismo termina no dia 30 de junho. Os atletas têm de obter os índices (marcas mínimas estabelecidas) ou buscar pontos no Ranking Mundial e entrar nas cotas (número de vagas fixadas para cada prova).

Nascida em Adamantina, Izabela tem 28 anos e lançou acima de 64 metros pela primeira vez na carreira. Foi campeã do lançamento do disco nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, quando teve um ano bem consistente – terminou com as sete melhores marcas na especialidade no Ranking Sul-Americano. Fechou a temporada dizendo que sonhava com sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



Em Tóquio-2021, foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica no disco, terminando em 11º lugar. Quer repetir a façanha em Paris, onde o atletismo será disputado de 1 a 11 de agosto. “Desde o início da temporada, o objetivo é aproveitar ao máximo todas as competições e os treinos para tentar melhorar o resultado”, lembrou Izabela, que tinha 63,04 m como recorde pessoal. “Meu plano é buscar novamente a final olímpica, que inclusive será no dia do meu aniversário, assim como em Tóquio, no dia 2 de agosto. Com certeza, ir à final seria o meu maior presente e uma honra”, comentou a atleta.

Izabela começou no atletismo aos 11 anos, numa escola Adamantina, nas aulas de educação física. De 14 para 15 anos se destacou em competições e mudou para São Paulo. Izabela é treinada em São Caetano do Sul (SP) por João Paulo Alves da Cunha desde 2014 – ano em que ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Sub-20 de Eugene, Oregon, Estados Unidos. “Estamos trabalhando juntos de uma forma contínua e construindo sonhos”, afirmou.