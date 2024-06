Arrecadação nas residências da Campanha do Agasalho será neste domingo

Este é o último aniversário da Cidade Joia (75 anos) antes das Eleições Municipais 2024, que definirão o futuro gestor do município a partir de 2025. Assim, o Jornal Fo-lha Regional perguntou aos quatro pré-candidatos a prefeito: Quais os principais desafios/carências acredita que terá em 2025 caso seja eleito? Veja as respostas, por ordem de devolução das mesmas.

Jorge Almeida, do Progressistas – A falta de oportunidade para empresas já existentes no município expandirem sua produção e gerarem mais empregos, assim como atrair novas empresas, por isso é preciso criar um Distrito Industrial/Comercial amplo que estimule a instalação de negócios e gere trabalho à nossa população, trazendo qualidade de vida e desenvolvimento econômico; Qualificar a mão de obra com cursos técnicos municipais que capacitem os trabalhadores, em especial os jovens que precisam ter trabalho para não deixarem a nossa cidade; E a concentração de secretarias e servidores públicos em um mesmo espaço, o que melhora a gestão dos recursos, possibilita a valorização do funcionalismo e traz condições de investimentos em áreas como Saúde, Educação e Habitação (casas populares), por exemplo.

Alcio Ikeda Jr, do Republicanos – Na Saúde, é preciso melhorar o funcionamento e o atendimento, especialmente na oferta de serviços essenciais, para isso, temos como pilares a humanização, a integração e a regionalização, garantir que as unidades estejam bem equipadas e com equipes capacitadas e valorizadas para atender a população; No Desenvolvimento Econômico, precisamos criar um plano estratégico de longo prazo, somado a uma planejada atualização do Plano Diretor, tendo como foco a geração de empregos, a qualificação da mão de obra e a atração de novos investimentos, com a criação de um novo distrito industrial; Na Infraestrutura, nos pontos de alagamentos, o primeiro passo é elaborar um Plano de Macrodrenagem, diagnosticando a situação real e indicando as ações de curto, médio e longo prazo para a solução ou redução desses problemas.

José Carlos Tiveron, do Novo – Para solucionar carências na Saúde é necessário pla-nejar as ações e, de imediato, otimizar a estrutura já existente, com atenção no aten-dimento básico, acompanhamento e prevenção, depois, investir, através de um projeto muito bem elaborado, para a melhoria no atendimento público; Para maior Mobilidade Urbana é importante ‘destravar’ a cidade, que cresceu sem planejamento, viabilizar ligações importantes entre os bairros, com o objetivo facilitar o tempo de deslocamento dos munícipes, bem como investir em infraestrutura nas estradas rurais; Para a Geração de Emprego e Renda a proposta é buscar programas de incentivo em parceria com a União, Estado e Iniciativa Privada, além de atrair indústrias/empresas, comércio, através de incentivos que viabilizem o interesse em se instalar no nosso município.

Daniel Robles, do Partido Social Democrático – Projetos alavancados pela atual Administração deixam um legado de oportunidades e crescimento, mas, também, trazem desafios para promover o crescimento organizado e sustentável, que envolve desde a expansão urbana municipal, observando fatores como macrodrenagem e serviços bá-sicos, e, ainda, o fomento da economia com a oferta de espaços e infraestrutura para instalação de novas empresas e ampliação das existentes aliada a criação do centro de inovação tecnológica em parceria com instituições de ensino, para a geração de oportunidades aos jovens e empreendedores. Em paralelo, temos que efetivar Adamantina como polo regional de Saúde, agregar valor à produção agrícola familiar e promover o turismo local.