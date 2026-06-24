Conselho Regional participa do Encontro de Biomedicina na FAI e destaca diálogo com a Saúde Municipal

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM1) participou do Encontro de Biomedicina da Nova Alta Paulista (EBNAP), realizado nos dias 29 e 30 de maio, na FAI Adamantina. O evento reuniu estudantes, profissionais, pesquisadores e autoridades para debater temas estratégicos para o fortalecimento da Biomedicina e da saúde pública regional.

Representando o CRBM1, o conselheiro Dr. Rodrigo Sebilhano Perenette ministrou a palestra inaugural com o tema “Biomédico na Saúde Pública: Compromisso com a Sociedade”, abordando a importância da atuação do biomédico na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na qualificação dos serviços prestados à população.

A programação também contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde de Adamantina, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, reforçando o compromisso da Prefeitura de Adamantina com o fortalecimento das políticas públicas de saúde e com a valorização dos profissionais que atuam no setor. A participação da Secretaria possibilitou avanços no diálogo institucional sobre a contribuição do biomédico para a rede municipal de saúde e para o aprimoramento dos serviços oferecidos à comunidade.

A presença da administração municipal no evento evidencia a preocupação da Prefeitura de Adamantina em acompanhar as transformações e demandas da área da saúde, incentivando a aproximação entre gestão pública, instituições de ensino e entidades representativas, com foco na melhoria contínua da assistência prestada à população.

Para o CRBM1, iniciativas como o EBNAP são fundamentais para estimular o debate científico, promover a formação profissional e fortalecer a integração entre academia, gestores e profissionais da saúde, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a ampliação das oportunidades de atuação da Biomedicina.

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região parabeniza a coordenadora do curso de Biomedicina da FAI, Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli, a Comissão Organizadora, formada pelo corpo discente, e os patrocinadores que contribuíram para a realização do evento. O trabalho conjunto permitiu a discussão de temas relevantes para a saúde da Nova Alta Paulista, destacando o papel da Biomedicina na construção de uma assistência cada vez mais qualificada e acessível à população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

.