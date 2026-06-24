Prefeitura de Adamantina abre edital para terceirizar comunicação digital

A Prefeitura de Adamantina abriu um processo de dispensa de licitação para contratar uma empresa privada que assumirá a produção audiovisual, a cobertura institucional e a gestão de suas redes sociais oficiais (Instagram e Facebook). A medida, segundo a administração municipal, ocorre porque a atual estrutura interna não possui recursos e ferramentas suficientes para atender à demanda de comunicação.

A justificativa consta em um Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela prefeitura. O documento aponta que a necessidade de produzir conteúdos digitais e se comunicar com a população é contínua e dinâmica. No entanto, a gestão concluiu que estruturar o próprio departamento com equipamentos específicos e pessoal capacitado geraria custos elevados aos cofres públicos. Diante disso, a contratação de uma empresa terceirizada foi considerada a alternativa mais eficiente.

COMO VAI FUNCIONAR

A empresa que vencer o certame fará o planejamento das pautas, a captação de imagens e áudios em eventos ou obras, a edição dos materiais e a publicação diretamente nas plataformas digitais da prefeitura.

O contrato estabelece um modelo de trabalho rigoroso: a contratada deverá cumprir uma jornada mínima de 20 horas semanais presenciais dentro das dependências da prefeitura. Além disso, a equipe precisará ter disponibilidade para coberturas externas em eventos institucionais fora do horário comercial, em finais de semana e feriados. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses.

PRAZOS E PROPOSTAS

O processo está sendo conduzido por meio de dispensa de licitação, e a vencedora será a empresa que oferecer o menor preço unitário mensal.

Os interessados devem enviar os orçamentos exclusivamente pelo e-mail [email protected] até as 17h desta sexta-feira, 26 de junho. No assunto da mensagem, é obrigatório constar o título “PROPOSTA – DISPENSA 23/2026”.

Por Impacto Notícias

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