Projeto Soul Feminina lança o “Calendário da Vida 2026” em parceria com a Rede Municipal de Educação de Adamantina

Foi realizado nesta quarta-feira (24), no Fórum da Comarca de Adamantina, o lançamento do projeto “Calendário da Vida 2026”, iniciativa do Soul Feminina que, neste ano, traz como tema “Mulheres que Fizeram História”. A ação será desenvolvida em parceria com a Rede Municipal de Educação de Adamantina e tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino e promover reflexões sobre a contribuição das mulheres para a construção da sociedade. Foi realizado nesta quarta-feira (24), no Fórum da Comarca de Adamantina, o lançamento do projeto “Calendário da Vida 2026”, iniciativa do Soul Feminina que, neste ano, traz como tema “Mulheres que Fizeram História”. A ação será desenvolvida em parceria com a Rede Municipal de Educação de Adamantina e tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino e promover reflexões sobre a contribuição das mulheres para a construção da sociedade.



O evento contou com a presença da juíza Ruth Menegatti, idealizadora do projeto Soul Feminina; do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron; da vice-prefeita Lucia Haga; da secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles; da presidente da 59ª Subseção da OAB de Adamantina, Renata Angélica Mozzini Silva Pinto; da vereadora Meire Alves; além de representantes do Poder Judiciário, gestores escolares, educadores e alunos do 4º ano da Escola Municipal Teruyo Kikuta.





Criado pela magistrada Ruth Menegatti, o Soul Feminina é um projeto que promove reflexões sobre propósito de vida, empoderamento feminino, igualdade de gênero e enfrentamento à violência doméstica e familiar em toda a região da Nova Alta Paulista. Desenvolvido em parceria com diferentes instituições, entre elas a Polícia Civil, o projeto se consolidou como uma importante ferramenta de transformação social e de incentivo à construção de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres.





Durante o lançamento, a juíza destacou que a proposta do Calendário da Vida 2026 vai além do resgate de histórias inspiradoras, estando alinhada às recentes diretrizes da educação brasileira.



“Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por meio do artigo 26-B, torna-se fundamental valorizar e dar visibilidade às contribuições das mulheres na construção da sociedade, reconhecendo seu protagonismo na história, na ciência, na cultura, na política e em tantos outros espaços. Educar também é ampliar referências, fortalecer identidades e inspirar novas gerações”, ressaltou Ruth Menegatti.