Escola Estadual Helen Keller implanta canal para ouvir comunidade escolar

Ação faz parte das solicitações feitas pelos estudantes integrantes do Projeto Tutoria em Ação: Estudantes Construindo Soluções

Estudantes da Escola Estadual Helen Keller iniciaram nesta terça-feira, 23, a afixação de cartazes de divulgação do novo canal de sugestões/reclamações. As demandas serão coletadas de forma online e por meio de formulários impressos, que deverão ser depositados em uma caixa de sugestões, que ficará disponível no balcão da Secretaria.

O serviço, que visa melhorar a comunicação entre destinado a todos os integrantes da comunidade escolar, tem apoio da equipe gestora e atende a uma das demandas apresentadas pelos próprios estudantes em uma carta aberta, entregue no início de junho, dentro das atividades do Projeto Tutoria em Ação: Estudantes Construindo Soluções, conduzido sob orientação dos Professores Tutores Everton Santos e Wiverson Moura Silva e dos estudantes de psicologia do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Iago Caires Gentil e Jean Carlo Arrabal, sob a orientação do professor Luís Santo Schicotti.

Os cartazes possuem um QrCode com acesso a um formulário online para facilitar o registro de reclamações, sugestões, elogios ou solicitações e ajudar a melhorar nossa escola.

As manifestações podem ser enviadas de forma anônima, no entanto, ao optar por se identificar o estudante, familiar ou servidor pode ajudar ainda mais para as etapas de análise e na pronta resolução das demandas.

Por Everton Santos

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