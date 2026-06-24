Paróquia Santo Antônio divulga ganhadores da 34ª Festa junina do Padroeiro e prepara entrega do carro

Durante a edição deste ano da Festa Junina do Padroeiro, realizada na noite do último sábado (20), a Paróquia Santo Antônio de Adamantina fez o sorteio de 34 prêmios, entre eles um carro 0km e duas motos elétricas. O evento foi marcado pelo sucesso de público, animação e espírito de solidariedade.

Milhares de pessoas passaram pelo Recinto Poliesportivo das 18h às 23h para consumir as comidas e bebidas típicas distribuídas nas 23 barracas montadas.

Após o sorteio, a Paróquia divulgou os nomes dos ganhadores de cada um dos prêmios. Veja abaixo:

A comissão organizadora da 34ª Festa Junina do Padroeiro já tem disponibilizado a retirada dos prêmios pelos sortudos ao longo desta semana. E também prepara a entrega oficial do carro 0km, em data a ser definida nos próximos dias, uma vez que o ganhador reside em outra cidade e precisa vir para Adamantina.

Por Ricardo Bispo

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