I Semana do Meio Ambiente da ETEC Engenheiro Herval Bellusci é sucesso

Entre os dias 15 e 19 de junho, aconteceu a I Semana do Meio Ambiente da ETEC Engenheiro Herval Bellusci de Adamantina que foi considerado um sucesso.

Com o evento os alunos tiveram a oportunidade de participar de palestras com profissionais renomados, abordando temas fundamentais para o futuro do agronegócio, da sustentabilidade e da preservação ambiental.

Já no dia 19 de junho, foi realizado o tão aguardado Dia de Campo, um momento especial que coroou toda a programação da semana. Os estudantes puderam ampliar seus conhecimentos por meio do contato direto com empresas parceiras, fortalecendo o networking e conhecendo na prática tecnologias e soluções sustentáveis para o setor produtivo.

Estiveram presentes empresas como Fiat Enzo, Enervita e CAMDA, que proporcionaram experiências enriquecedoras sobre biofertilizantes, veículos híbridos de baixa emissão de poluentes, energia solar e sistemas de armazenamento por baterias aplicados à agricultura moderna.

O almoço foi um espetáculo à parte, resgatando a tradição e a força do agro com o sensacional churrasco da Bina BBQ, que brindou os participantes com costela fogo de chão, porco espalmado, linguiça e frango no varal, proporcionando um momento de integração e confraternização entre alunos, servidores e convidados.

A I Semana do Meio Ambiente reafirma o compromisso da ETEC Engenheiro Herval Bellusci com a formação de profissionais preparados para os desafios do desenvolvimento sustentável, unindo conhecimento, inovação, tecnologia e vivência prática.

Parabéns a todos os professores, coordenadores e colaboradores envolvidos na organização deste grande evento, com especial reconhecimento ao Superintendente José Geraldo de Souza pelo apoio e incentivo à realização desta iniciativa. É a ETEC Engenheiro Herval Bellusci formando profissionais, conectando pessoas e construindo um futuro mais sustentável a cada dia.

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