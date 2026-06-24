Licitação da Prefeitura define construtora para novo campo society no Parque Caldeira

A Prefeitura de Adamantina deu mais um passo para a ampliação dos espaços públicos de esporte e lazer no município. Foi homologado na última quarta-feira (17) o processo licitatório que definiu a empresa responsável pela construção de um novo Campo de Futebol Society no Parque Caldeira.

A obra será executada pela Construtora Creta Ltda, vencedora da licitação com proposta no valor de R$ 309.900,00. O empreendimento será instalado na Alameda Padre Nóbrega e tem como objetivo oferecer uma nova alternativa para a prática esportiva e a integração da comunidade local.

O projeto contempla a implantação de um campo society com gramado sintético de 50 milímetros de espessura, ocupando uma área esportiva de 1.080 metros quadrados. A estrutura contará com base construída em concreto armado, garantindo maior durabilidade e segurança para os usuários.

Além do espaço destinado às atividades esportivas, a iniciativa prevê melhorias de acessibilidade no entorno. Serão construídas calçadas de acesso equipadas com piso podotátil de alerta e direcional, proporcionando melhores condições de circulação para pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida.

Os recursos para a execução do projeto são provenientes de convênio federal firmado por meio de Contrato de Repasse junto ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal, demonstrando a parceria entre os governos municipal e federal para o fortalecimento da infraestrutura esportiva da cidade.

Segundo o cronograma físico-financeiro estabelecido, a construção deverá ser concluída em até três meses após a emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo município, a implantação do novo equipamento esportivo atende a uma demanda existente dos moradores do Parque Caldeira. A expectativa é que o espaço contribua para o incentivo à prática de atividades físicas, promova a convivência social entre os moradores e ofereça mais qualidade de vida para crianças, jovens e adultos da região.

Com a futura entrega do campo society, Adamantina amplia sua estrutura esportiva e reforça os investimentos em áreas voltadas ao bem-estar da população, fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social.

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