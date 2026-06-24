Ambulância da Prefeitura de Adamantina se envolve em acidente Rondon; ocupantes não sofreram ferimentos

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina se envolveu em um acidente na madrugada desta terça-feira (23), enquanto seguia para a cidade de São Paulo. Apesar dos danos registrados no veículo, ninguém ficou ferido.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, a ambulância saiu de Adamantina por volta das 2h30, transportando dois pacientes que tinham consultas marcadas às 13h no Hospital Dante Pazzanese, na capital.



Durante o trajeto pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), o pneu dianteiro direito do veículo estourou. Conforme relato do motorista, ao tentar manter a ambulância na pista e evitar que ela atingisse o canteiro central, ocorreu uma colisão lateral com um caminhão carregado com ferragens.

No veículo estavam apenas o condutor e os dois pacientes, que não sofreram ferimentos.

A Prefeitura informou que, logo após o ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde foi comunicada e adotou as medidas necessárias para assegurar a continuidade do atendimento. Entre as providências tomadas, foram acionados o seguro do veículo, um guincho para remoção da ambulância e um táxi para levar os pacientes até o Hospital Dante Pazzanese.



Ainda conforme a administração municipal, os pacientes chegaram à unidade de saúde no horário previsto para as consultas e, após os atendimentos, tiveram o retorno a Adamantina garantido pelo município.

Em nota, a Prefeitura destacou que todas as ações de suporte foram realizadas de forma imediata, garantindo a segurança dos pacientes e a manutenção do atendimento médico programado.



Nota oficial

A Prefeitura Municipal informa que, na madrugada desta terça-feira (23), uma ambulância saiu de Adamantina às 2h30 com destino à cidade de São Paulo, transportando pacientes para consulta agendada às 13h no Hospital Dante Pazzanese.

Durante o trajeto, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), ocorreu o rompimento do pneu dianteiro direito do veículo. De acordo com o relato do motorista, ao tentar manter o controle da ambulância e evitar que ela saísse da pista em direção ao canteiro, houve uma colisão lateral com um caminhão que transportava ferragens.

No momento do incidente, estavam na ambulância apenas o motorista e dois pacientes. Felizmente, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.

Assim que o fato ocorreu, o motorista comunicou imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo transporte. De forma rápida, foram adotadas todas as providências necessárias junto à seguradora, incluindo o acionamento de um táxi para garantir a continuidade da viagem dos pacientes e de um guincho para a remoção da ambulância até o município.

Os pacientes chegaram ao Hospital Dante Pazzanese dentro do horário previsto para a consulta e, posteriormente, também foi assegurado o retorno deles a Adamantina.

A Administração Municipal reforça que todas as medidas de assistência e suporte foram prontamente adotadas, garantindo a segurança dos pacientes e a continuidade do atendimento médico programado.

Prefeitura de Adamantina.