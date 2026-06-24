Feira da Mulher Empreendedora e OMIN integram programação do Motorock Festival 2026 em Adamantina

No sábado, a programação tem início às 18h, e no domingo às 8h, reunindo atrações culturais, gastronômicas e de empreendedorismo.

A edição deste ano contará também com a Feira da Mulher Empreendedora e OMIN, realizada por meio do Fundo Social de Solidariedade, fortalecendo o incentivo ao empreendedorismo feminino e à geração de renda no município.

As participantes irão expor e comercializar uma variedade de produtos, como artesanato, alimentação, acessórios, sublimação, papelaria criativa, velas e aromas, artes sacras, entre outros, valorizando o talento local e a diversidade da produção artesanal de Adamantina.