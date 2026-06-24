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Cidades

Feira da Mulher Empreendedora e OMIN integram programação do Motorock Festival 2026 em Adamantina

AdamantinaNETPor 0
A população de Adamantina e região terá mais uma oportunidade de prestigiar e adquirir produtos das empreendedoras do município durante o MotoRock Festival 2026, que será realizado nos dias 27 e 28 de junho, no Parque dos Pioneiros, em comemoração aos 77 anos de Adamantina. 

No sábado, a programação tem início às 18h, e no domingo às 8h, reunindo atrações culturais, gastronômicas e de empreendedorismo.


 
A edição deste ano contará também com a Feira da Mulher Empreendedora e OMIN, realizada por meio do Fundo Social de Solidariedade, fortalecendo o incentivo ao empreendedorismo feminino e à geração de renda no município.
 
As participantes irão expor e comercializar uma variedade de produtos, como artesanato, alimentação, acessórios, sublimação, papelaria criativa, velas e aromas, artes sacras, entre outros, valorizando o talento local e a diversidade da produção artesanal de Adamantina. 

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao empreendedorismo, à economia criativa e à valorização das iniciativas locais, ampliando espaços de visibilidade e comercialização para as empreendedoras.
 
Nas mesmas datas, o público também poderá prestigiar a Feira QualiAgro, com produtos da agricultura familiar, consolidando o evento como um grande encontro de cultura, lazer, negócios e entretenimento. 

A Prefeitura de Adamantina destaca que, nas comemorações dos 77 anos do município, tem priorizado uma programação diversificada, com ações voltadas ao lazer, cultura e entretenimento, promovendo momentos de convivência para as famílias e fortalecendo o acesso da população a eventos gratuitos e de qualidade.
 
A integração entre as feiras e o MotoRock Festival reforça o turismo, movimenta a economia local e amplia as oportunidades de divulgação dos produtores e empreendedores do município.

 

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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