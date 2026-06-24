Feira da Mulher Empreendedora e OMIN integram programação do Motorock Festival 2026 em Adamantina

No sábado, a programação tem início às 18h, e no domingo às 8h, reunindo atrações culturais, gastronômicas e de empreendedorismo.
A edição deste ano contará também com a Feira da Mulher Empreendedora e OMIN, realizada por meio do Fundo Social de Solidariedade, fortalecendo o incentivo ao empreendedorismo feminino e à geração de renda no município.
As participantes irão expor e comercializar uma variedade de produtos, como artesanato, alimentação, acessórios, sublimação, papelaria criativa, velas e aromas, artes sacras, entre outros, valorizando o talento local e a diversidade da produção artesanal de Adamantina.
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao empreendedorismo, à economia criativa e à valorização das iniciativas locais, ampliando espaços de visibilidade e comercialização para as empreendedoras.
Nas mesmas datas, o público também poderá prestigiar a Feira QualiAgro, com produtos da agricultura familiar, consolidando o evento como um grande encontro de cultura, lazer, negócios e entretenimento.
A Prefeitura de Adamantina destaca que, nas comemorações dos 77 anos do município, tem priorizado uma programação diversificada, com ações voltadas ao lazer, cultura e entretenimento, promovendo momentos de convivência para as famílias e fortalecendo o acesso da população a eventos gratuitos e de qualidade.
A integração entre as feiras e o MotoRock Festival reforça o turismo, movimenta a economia local e amplia as oportunidades de divulgação dos produtores e empreendedores do município.