Prefeitura de Adamantina convoca aposentados e pensionistas para prova de vida presencial

A Prefeitura do Município de Adamantina convoca os aposentados e pensionistas aniversariantes de abril, maio e junho, vinculados ao município para realização da Prova de Vida de forma presencial, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 7.110/25.
O atendimento será realizado na Secretaria de Administração – Departamento de Recursos Humanos, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 262, Centro, em Adamantina/SP, no período de 01 de abril de 2026 a 30 de junho de 2026.
O atendimento será realizado na Secretaria de Administração – Departamento de Recursos Humanos, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 262, Centro, em Adamantina/SP, no período de 01 de abril de 2026 a 30 de junho de 2026.
O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Para a realização do procedimento, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado.
A Prefeitura reforça que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido acarretará a suspensão do pagamento dos respectivos proventos, conforme previsto em decreto.
A medida tem como objetivo atualizar os dados cadastrais e garantir a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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