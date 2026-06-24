Prefeitura de Adamantina convoca aposentados e pensionistas para prova de vida presencial

O atendimento será realizado na Secretaria de Administração – Departamento de Recursos Humanos, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 262, Centro, em Adamantina/SP, no período de 01 de abril de 2026 a 30 de junho de 2026.

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Para a realização do procedimento, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado.