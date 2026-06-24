Alunos de Nutrição da FAI participam da maior feira de alimentação saudável da América Latina

No dia 13 de junho de 2026, os estudantes do 3º, 6º e 8º termos do curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (FAI) participaram da Naturaltech 2026, considerada a maior feira da América Latina voltada ao segmento de produtos saudáveis, naturais, orgânicos, suplementos e bem-estar. O evento foi realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, reunindo milhares de visitantes, profissionais da saúde, empresas e expositores de diversos países.

A visita técnica foi acompanhada pela Prof.ª Me. Raquel Clapis Ribas Tripolone e pelas orientadoras Andreia Grassi e Marinês Rocha de Moraes, proporcionando aos acadêmicos uma experiência de imersão nas principais tendências do mercado de alimentação saudável, inovação, sustentabilidade e consumo consciente.

Durante a feira, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer lançamentos de produtos, novas tecnologias, ingredientes inovadores, além de participar de palestras e interagir com profissionais e empresas que são referência no setor. A atividade contribuiu para a ampliação da visão profissional dos futuros nutricionistas, aproximando-os das demandas e das transformações do mercado de alimentos e saúde. A Naturaltech reúne anualmente centenas de expositores e milhares de visitantes, consolidando-se como um importante espaço para atualização e networking profissional.

A participação dos estudantes reforça o compromisso da FAI em promover experiências que complementem a formação acadêmica, aproximando teoria e prática e estimulando a constante atualização dos futuros profissionais da Nutrição.

“Participar da Naturaltech é proporcionar aos nossos alunos contato direto com as principais tendências e inovações do setor de alimentação saudável. Essas vivências ampliam o olhar profissional, despertam novas possibilidades de atuação e reforçam a importância da atualização constante para a formação de nutricionistas preparados para os desafios do mercado e para a promoção da saúde da população”, ressalta a coordenadora do curso de Nutrição da FAI, Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone.

Por Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone – Foto: Arquivo pessoal

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