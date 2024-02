IEV oferece 20% de desconto na castração de gatos

Adamantina e as cidades da região, ganharam nesta semana uma nova empresa para a realização de exames com o início de operações da 19ª unidade do Laboratório Mastellini.

Dotado de toda a estrutura inovadora de última geração e corpo profissional altamente capacitado, a empresa abriu suas portas para os pacientes da Cidade Joia e região e já começou com promoções e descontos para beneficiar os novos clientes.

Com capacidade de processamento de 120 mil exames/dia, o Laboratório Mastellini chega para garantir atendimento humanizado, com profissionais altamente capacitados, café da manhã e frutas aos pacientes.

Um dos diferenciais, está no moderno centro de processamento e produção de exames com parque instalado em Presidente Prudente, com mais de 1 mil m².

A unidade foi estruturada na rua Osvaldo Cruz, 109 – centro da Cidade Joia. Fone/WhatsApp: 3502-2113.

Em conversa com a nossa reportagem, Jader Mastellini fez questão de agradecer a receptividade da população e autoridades adamantinenses, bem como a excelente aceitação e procura já nestes primeiros dias de funcionamento.

“Vem para o Mastellini, a gente cuida de você”.