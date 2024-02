LABORATÓRIO MASTELLINI apresenta estrutura inovadora em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação criou o Centro de Atendimento Educacional (CAE) destinado ao atendimento de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino.

No espaço, os estudantes terão atendimentos nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e assistência social voltados a área da educação e, ainda, um coordenador de educação especial.

O público-alvo do CAE é composto por crianças que tenham entre 6 meses a 11 anos, que façam parte do público da Educação Especial e/ou apresentem transtornos de aprendizagem e outras necessidades.

O CAE atenderá as crianças que apresentarem necessidades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e objetiva trabalhar em parceria com as escolas da Rede Municipal, com apoio de equipe multiprofissional visando oferecer às escolas orientações, acompanhamento sistemático e suporte aos gestores e docentes.

Atuará também com atendimentos individuais e/ou coletivos por meio de intervenções, orientações e ações intencionais que assegurem ao educando condições favoráveis ao seu desenvolvimento global, respeitando suas vivências com foco no avanço de habilidades essenciais ainda não adquiridas.

O Centro Atendimento Educacional atende ao seu público-alvo de segunda a sexta-feira, com organização interna que respeita a carga horária de cada profissional e os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio. As unidades escolares serão as responsáveis por encaminhar os estudantes para atendimento no CAE.