Anunciada construção de sete salas de aula em mais duas escolas infantis

A rede municipal de ensino ganhará mais sete salas de aula ainda em 2024. A informação foi revelada pelo secretário de educação Prof. Osvaldo José em entrevista concedida à TV Folha Regional. As unidades que receberão as construções serão a Emei ‘Criança Feliz’ – no Parque Itaipus – e a Emei ‘Cecília Meirelles’ – localizada próxima do CIS.

O investimento previsto de recursos públicos municipais nessas obras é de R$ 1,3 milhão.

“Em cada uma dessas unidades haverá duas novas salas. E também vamos construir três salas na Emei ‘Domingues Latini’ para atender os alunos que frequentarão o ensino integral na pré-escola”, declarou o responsável pela pasta.

Além disso, já estão em fase de licitação as obras de ampliação da Emei ‘Pequeno Príncipe’ – no centro – com três salas e na Emei ‘Sonho de Criança’ – no Conjunto Habitacional ‘Mário Covas’ – com quatro salas. As construções contarão com recurso de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado e R$ 500 mil em contrapartida do Município.

“Estão sendo construídas 9 salas – na Emef ‘Eurico Leite’ e na Emef ‘Teruyo Kikuta’ – existem as 7 em licitação e iniciamos os processos burocráticos para viabilizar a construção das outras 7 salas. Portanto, em 2024, teremos um total 23 novas salas de aulas nas escolas do município que oferecem os ensinos fundamental e infantil. Todos esses projetos precisam ser finalizados neste ano, para no início de 2025 estar tudo certo para o ano letivo”, completou Prof. Osvaldo.