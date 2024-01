TOM’S PESCADOS chega em Adamantina

A Tom’s Pescados acaba de chegar em Adamantina e em breve apresentará novidades para a população da Cidade Joia e região.

Com a aquisição da Oriental Pescados, pelos empreendedores Siméia e Ton, o empreendimento passa agora a se denominar “Tom’s Pescados – Empório e Peixaria” nome que carrega na bagagem a experiência do casal no segmento pescados, assados e outros produtos do ramo alimentício.

“Enxergamos em Adamantina uma oportunidade de ampliar os horizontes da Tom’s Pescados. Estamos em fase de adequações e reforma do prédio e em breve, vamos apresentar um novo layout e muitas novidade, além de um preço acessível e atendimento que todo cliente deveria receber”, anunciaram Siméia e Ton.

O estabelecimento está localizado na avenida Rio Branco, 865– centro.

Logo mais a Tom’s Pescados de Flórida Paulista também estará em novo endereço para melhor atender a população. Com muitas novidades.