LABORATÓRIO MASTELLINI inicia funcionamento em Adamantina com promoção

Adamantina recebeu recentemente o anúncio da breve inauguração da 19ª unidade do renomado Laboratório Mastellini.

O prédio que receberá o empreendimento já se encontra em preparação, no centro de Adamantina e o início de atividades deverá ser anunciado em breve, conforme revelou o empresário Jader Mastellini.

O Laboratório Mastellini chega para garantir atendimento humanizado, com profissionais altamente capacitados, café da manhã e frutas aos pacientes.

Um dos diferenciais, está no moderno centro de processamento e produção de exames com parque instalado em Presidente Prudente, com mais 1 mil m² e capacidade de processamento de mais de 120 mil diagnósticos/dia.

“Estamos chegando na Cidade Joia e em breve, iremos anunciar mais detalhes desta nova unidade que será um marco no segmento de exames laboratoriais e queremos a presença de toda a população de Adamantina e região neste dia especial para todos nós”, destacou Jader Mastellini.