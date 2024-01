Tijolos de maconha e crack são apreendidos e homem é preso pela Polícia Militar em Adamantina

A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem (30), um homem suspeito de praticar o tráfico de entorpecentes em Adamantina.

A ocorrência iniciou-se durante patrulhamento das equipes pelo centro de Adamantina, onde dois homens que estavam em uma moto, ao avistarem a presença da viatura, passaram a se portar de maneira estranha, motivando a abordagem.

Conforme a Polícia Militar, existiam várias denúncias de que o piloto estaria praticando a venda de entorpecentes, e este, ao ser questionado, confirmou que na casa da namorada, que fica no Residencial Eco Ville II, havia entorpecentes.



As equipes se deslocaram para a residência, onde a proprietária autorizou a vistoria do imóvel no qual foram localizadas maconha em um balcão e em uma panela elétrica, várias porções de crack.

Os policiais relataram ainda que o suspeito confirmou que a maioria das drogas que vendia era negociada por aplicativos de mensagens.

Nos fundos da residência foi localizada uma balança de precisão, possivelmente utilizada no preparo dos entorpecentes para venda.

O homem e a namorada foram levados para o Plantão Policial. Ele foi ouvido e permaneceu detido na Cadeia Pública de Adamantina e a mulher foi liberada após prestar sua versão.